Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 11 cерию (эфир от 19.05.2020)

19 мая на СТБ зрители увидели 11 серию сериала Папаньки 2 сезон.

Детский праздник по сценарию Саши

Смотрите в 11 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 11 серия от 19.05.2020 Егор снова оказался за рулем люксового авто, но ездит быстрее, чем летает ракета. Правда железный конь – это не его собственность, а служебный автомобиль компании, в которую он устроился личным водителем руководителя. Однако первый рабочий день подготовил Егору кучу приключений. Смотрите в комедии Папаньки 2 сезон, через какие сюрпризы придется пройти Егору.

Никита внезапно заболел. Ира купила мужу гору лекарств, а сама забрала дочь и уехала к родителям. Тем временем к Никите наведалась Ольга Николаевна и предложила нетрадиционные методы лечения простуды. Какие именно?

11 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua