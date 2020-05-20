Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 14 cерию (эфир от 20.05.2020)

20 мая 2020 21:15 Александр Кива
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 14 cерию (эфир от 20.05.2020)
Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 14 cерию (эфир от 20.05.2020)

13 мая на СТБ зрители увидели 14 серию сериала Папаньки 2 сезон.

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Смотрите в 14 серии сериала Папаньки 2 сезон: 

Признается ли Никита жене в измене?

В сериале Папаньки 2 сезон 14 серия от 20.05.2020 Игорь жалуется Егору, что ему плохо живется без отца. У бабушки армейские условия и строгий контроль: отбой в 21:00, подъем в 7:00, никаких игровых приставок и только один старый телевизор на всю квартиру. Удастся ли Егору проявить смекалку и вернуть своих родных домой? Узнайте в сериале Папаньки сезон 2.

Никиту мучают угрызения совести. Он изменил Ире с Ольгой и теперь боится, что жена обо всем узнает, отнимет у него дочь, а самого пустит по миру. За советом Никита прибежал к Саше, который хорошо разбирается в изменах. Какие три правила посоветует друг? И чем это все закончится?

14 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua

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