Папаньки 2 сезон: смотреть онлайн 15 cерию (эфир от 21.05.2020)

21 мая на СТБ зрители увидели 15 серию сериала Папаньки 2 сезон.

Приключения папанек в селе

Смотрите в 15 серии сериала Папаньки 2 сезон:

В сериале Папаньки 2 сезон 15 серия от 21.05.2020 Ира и Света выгнали мужей за их страшные проступки, но от этого легче не стало. Поэтому женщины взялись за лечение душевных ран. Выпив несколько бокалов игристого, Ира написала десяток сообщений Оле и высказала все, что думает о наглой интригантке. Что из этого вышло? И почему Ира и Света поехали в гости к Оле? Смотрите в комедии Папаньки сезон 2.

Тем временем Никита впал в депрессию. Он боится, что жена не простит ему измену и запретит видеться с дочерью. Неожиданно его страдания прервал тесть. Неужели папа Иры узнал всю правду и хочет отомстить Никите?

15 серию сериала Папаньки 2 сезон: смотрите в 20:15 — 22:30 на канале СТБ и скоро – онлайн на нашем сайте tv.ua