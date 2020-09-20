Расколотые сны: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 24.09.2020)

20 сентября 2020 22:20 Юлия Крутиева
Расколотые сны: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 24.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 7 серию онлайн (эфир от 24.09.2020)
пресс-служба канала Украина

24 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 7 серию сериала Расколотые сны.

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Смотрите в 7 серии сериала Расколотые сны: близнецы Кира и Аделина похожи как две капли воды только внешне. Характеры у них отличны, как цвета Инь-Ян. После трагической гибели родителей близняшки оказываются в детском доме. Пятнадцатилетних сестер собираются усыновить. Но директор детдома, невзлюбившая задиристую Аделину, настаивает на том, что Кире в новой семье без ее проблемной сестры будет лучше. Аделина, подслушав этот разговор, решает, что если повезти должно лишь одной, то этой сестрой будет она. Аделина опаивает Киру таблетками и вместо нее покидает детский дом. 

Через четырнадцать лет судьба снова сводит девушек, но новое знакомство длится считанные дни – Киру убивают прямо на глазах у сестры. Аделина решает во что бы то ни стало найти убийцу, но для этого ей нужно снова стать Кирой.

7 серию сериала Расколотые сны смотрите в 21:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

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