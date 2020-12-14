Роман с детективом: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)

14 декабря 2020 01:45 Юлия Крутиева
Роман с детективом: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
Роман с детективом: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 16.12.2020)
кадр из сериала

16 декабря на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 13 серию сериала Роман с детективом.

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16-серийная картина Роман с детективом расскажет 8 историй семейных драм, решить которые поможет успешный детектив Лада Кошкина. В недавнем прошлом – следователь полиции, телохранитель, успешный частный детектив, а ныне владелица детективного агентства Лада Кошкина займется расследованием семейных неурядиц. Героине предстоит раскрыть истории супружеских измен, разобраться в истоках сложных отношений с детьми, помочь клиентам решить их споры из-за наследства и многое другое. Кошкиной придется стать не только следователем и судьей, но и миротворцем, разрешающим конфликты, утешителем и другом. Но и в ее личной жизни царит хаос, с которым нужно разобраться.

13 серию сериала Роман с детективом смотрите 16.12.2020 в 21:00 на канале Украина.

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