Сага: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)

11 октября 2020 20:30 Юлия Крутиева
Сага: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)
Сага: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)
пресс-служба

12 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 серию сериала Сага.

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Сериал Сага – это уникальная кинолента 21 века. В сериале покажут выдающиеся события украинской истории ХХ века сквозь призму жизни обычной семьи Казаков. Героев не обойдут трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, Чернобыля, распада СССР, провозглашения Независимости и Евромайдан. Казаки должны пройти испытание не только историей, но и чувствами, выдержать экзамен по верности стране и своей семье.

11 серию сериала Сага смотрите 12.10.2020 в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала «Сага» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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