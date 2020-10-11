Сага: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)
11 октября 2020 20:30
Юлия Крутиева
Сага: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 12.10.2020)
пресс-служба
12 октября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидят 11 серию сериала Сага.
Сериал Сага
– это уникальная кинолента 21 века. В сериале покажут выдающиеся события украинской истории ХХ века сквозь призму жизни обычной семьи Казаков. Героев не обойдут трагедии войн, революций, Голодомора, сталинских репрессий, оккупации Киева в 1941 году, Чернобыля, распада СССР, провозглашения Независимости и Евромайдан. Казаки должны пройти испытание не только историей, но и чувствами, выдержать экзамен по верности стране и своей семье.
11 серию сериала Сага смотрите 12.10.2020 в 22:00 на канале Украина и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала «Сага» смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.