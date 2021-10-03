Тайная любовь. Возвращение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)

3 октября 2021 21:30 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тайная любовь. Возвращение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 3 серию онлайн (эфир от 05.10.2021)
пресс-служба

5 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 3 серия 2 сезона сериала Тайная любовь. 3 серию сериала Тайная любовь. Возвращение смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Тайная любовь. Возвращение: Сейчас, казалось бы, все наладилось. Люба наконец счастлива – она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей, что их жизнь будет такой же прекрасной, как эта свадьба. Но торжество завершается сообщением о минировании, а союз Любы и Кирилла подвергается серьезным испытаниям. Из заключения выходит Юрий, а в доме Любы появляется Ирина, как две капли воды похожая на погибшую женщину, которую некогда любил Кирилл. И каждый из этих людей ведет свою скрытую игру. Жизнь Любы вновь и вновь подвергается смертельной опасности, но враг, который стоит за этими событиями, коварен.

3 серию сериала Тайная любовь. Возвращение смотрите 5 октября в 21:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Тайная любовь и Тайная любовь. Возвращение смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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