Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)
6 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 8 серию онлайн (эфир от 07.10.2021)
пресс-служба
7 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 8 серия 2 сезона сериала Тайная любовь. 8 серию сериала Тайная любовь. Возвращение смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
Сюжет сериала Тайная любовь. Возвращение
: Сейчас, казалось бы, все наладилось. Люба наконец счастлива – она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей, что их жизнь будет такой же прекрасной, как эта свадьба. Но торжество завершается сообщением о минировании, а союз Любы и Кирилла подвергается серьезным испытаниям. Из заключения выходит Юрий, а в доме Любы появляется Ирина, как две капли воды похожая на погибшую женщину, которую некогда любил Кирилл. И каждый из этих людей ведет свою скрытую игру. Жизнь Любы вновь и вновь подвергается смертельной опасности, но враг, который стоит за этими событиями, коварен.
8 серию сериала Тайная любовь. Возвращение смотрите 7 октября в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Тайная любовь и Тайная любовь. Возвращение смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.