Тайная любовь. Возвращение: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)

12 октября 2021 07:00 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Тайная любовь. Возвращение: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
Тайная любовь. Возвращение: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 13.10.2021)
пресс-служба

13 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 14 серия 2 сезона сериала Тайная любовь. 14 серию сериала Тайная любовь. Возвращение смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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Сюжет сериала Тайная любовь. Возвращение: Сейчас, казалось бы, все наладилось. Люба наконец счастлива – она выходит замуж за Кирилла, который обещает ей, что их жизнь будет такой же прекрасной, как эта свадьба. Но торжество завершается сообщением о минировании, а союз Любы и Кирилла подвергается серьезным испытаниям. Из заключения выходит Юрий, а в доме Любы появляется Ирина, как две капли воды похожая на погибшую женщину, которую некогда любил Кирилл. И каждый из этих людей ведет свою скрытую игру. Жизнь Любы вновь и вновь подвергается смертельной опасности, но враг, который стоит за этими событиями, коварен.

14 серию сериала Тайная любовь. Возвращение смотрите 13 октября в 22:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Тайная любовь и Тайная любовь. Возвращение смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

 

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