Топтун: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)
5 октября 2021 06:00
Юлия Туренко
Топтун: смотреть 5 серию онлайн (эфир от 06.10.2021)
пресс-служба
6 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 5 серия сериала Топтун. 5 серию сериала Топтун смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
В центре сюжета сериала Топтун
– непростые отношения детектива Василия Топтенко и его жены Марины, которые работают в одном отделе. Вместе им приходится разбираться во множестве криминальных дел. Ситуация осложняется еще и тем, что Марина стала непосредственным начальником Василия. Герои сериала окажутся в центре непредвиденных событий, поэтому Василию Топтенко и его коллегам предстоит расследовать сложные ситуации, которые не оставят равнодушными зрителя. Среди сильных и смелых героев в сериале появится еще один неожиданный и к тому же лохматый персонаж с сериальной кличкой Морда.
5 серию сериала Топтун смотрите 6 октября в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
Все серии сериала Топтун смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.