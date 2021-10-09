Топтун: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)

9 октября 2021 19:16 Юлия Туренко
Юлия Туренко

Юлия Туренко

Редактор шоу-бизнеса и ТВ

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Топтун: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
Топтун: смотреть 9 серию онлайн (эфир от 11.10.2021)
пресс-служба

11 октября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 9 серия сериала Топтун. 9 серию сериала Топтун смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.

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В центре сюжета сериала Топтун – непростые отношения детектива Василия Топтенко и его жены Марины, которые работают в одном отделе. Вместе им приходится разбираться во множестве криминальных дел. Ситуация осложняется еще и тем, что Марина стала непосредственным начальником Василия. Герои сериала окажутся в центре непредвиденных событий, поэтому Василию Топтенко и его коллегам предстоит расследовать сложные ситуации, которые не оставят равнодушными зрителя. Среди сильных и смелых героев в сериале появится еще один неожиданный и к тому же лохматый персонаж с сериальной кличкой Морда.

9 серию сериала Топтун смотрите 11 октября в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

Все серии сериала Топтун смотрите онлайн ПО ССЫЛКЕ.

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