Топтун: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 02.11.2021)
30 октября 2021 14:30
Юлия Туренко
Топтун: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 02.11.2021)
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2 ноября на канале Украина и на нашем сайте TV.UA в эфир выйдет 35 серия сериала Топтун. 35 серию сериала Топтун смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.
В центре сюжета сериала Топтун
– непростые отношения детектива Василия Топтенко и его жены Марины, которые работают в одном отделе. Вместе им приходится разбираться во множестве криминальных дел. Ситуация осложняется еще и тем, что Марина стала непосредственным начальником Василия. Герои сериала окажутся в центре непредвиденных событий, поэтому Василию Топтенко и его коллегам предстоит расследовать сложные ситуации, которые не оставят равнодушными зрителя. Среди сильных и смелых героев в сериале появится еще один неожиданный и к тому же лохматый персонаж с сериальной кличкой Морда.
35 серию сериала Топтун смотрите 2 ноября в 17:00 на канале Украина и позже онлайн на нашем сайте TV.UA.
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