Выходите без звонка-3: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

22 сентября 2020 16:20 Юлия Крутиева
Выходите без звонка-3: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
Выходите без звонка-3: смотреть 11 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
пресс-служба канала Украина

22 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 11 серию 3 сезона сериала Выходите без звонка.

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Главный герой сериала Выходите без звонка таксист Богдан возьмется расследовать дело прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в раскрытии криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела майор Олег Соломах. С последним у Богдана разные взгляды на раскрытие преступлении.

11 серию сериала Выходите без звонка-3 смотрите позже онлайн на нашем сайте TV.UA.

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