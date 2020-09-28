Выходите без звонка-3: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.09.2020)
28 сентября 2020 15:30
Выходите без звонка-3: смотреть 17 серию онлайн (эфир от 25.09.2020)
пресс-служба канала Украина
25 сентября на телеканале Украина и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 17 серию 3 сезона сериала Выходите без звонка.
Выходите без звонка таксист Богдан возьмется расследовать дело прошлого, а также вступит в следующую веху своей жизни. В третьем сезоне в раскрытии криминальных историй ему помогают новые персонажи: молодой правоохранитель Тарас и начальник следственного отдела майор Олег Соломах. С последним у Богдана разные взгляды на раскрытие преступлении.
17 серию сериала Выходите без звонка-3 смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.