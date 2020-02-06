Участковый с ДВРЗ: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 05.02.2020)
6 февраля 2020 17:38
Участковый с ДВРЗ: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 05.02.2020)
5 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 4 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.
Участковый с ДВРЗ: ДІЛЬНИЧНИЙ З ДВРЗ – це іронічний народний детектив з гумором і елементами екшену. Історія розповість про невеликий віддалений район, який живе своїм відособленим життям, де правлять свої закони, процвітає злочинність, корупція і безробіття. І про дільничного Бондара - чесного і небайдужого, який не готовий коритися усталеному укладу, а впадає в нерівну боротьбу за справедливість і порядок!
Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн на нашем сайте TV.UA.