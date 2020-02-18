Участковый с ДВРЗ: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.02.2020)

18 февраля 2020 22:00 Александр Кива
Участковый с ДВРЗ: смотреть 14 серию онлайн (эфир от 18.02.2020)

13 февраля на телеканале ICTV и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 14 серию украинского сериала Участковый с ДВРЗ.

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 Смотрите в 14 серии сериала Участковый с ДВРЗ:

В сериале Участковый с ДВРЗ 14 серия от 18.02.2020 собачники обнаружили тело молодой девушки. Почему богатенькая девочка поехала в клуб в неблагополучном районе города? И кому могла понадобиться ее смерть? Узнайте прямо сейчас!

Тело несчастной нашли на участке Сергея, поэтому ему пришлось присоединиться к расследованию. Следствие приведет его к таксистам, которые подрабатывают возле клуба по ночам.

Новую серию сериала Участковый с ДВРЗ смотрите онлайн - скоро на нашем сайте TV.UA.

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