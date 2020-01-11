Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 2 выпуск. Эфир от 11.01.2020

11 января 2020 10:30 Александр Кива
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 2 выпуск. Эфир от 11.01.2020
Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 2 выпуск. Эфир от 11.01.2020

11 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

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Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе. Домашняя кухня: 

Шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям рецепты трех оригинальных блюд для завтрака, обеда и ужина. В меню этой программы: овсянка на клюквенном морсе с миндальными хлопьями и медом; суп из печеной тыквы с имбирем; филе белой рыбы в медово-апельсиновом соусе.

А Андрей Доманский в этом выпуске «Готовим вместе. Домашняя кухня» проведет  кулинарный эксперимент: проверит, можно ли зарядить мобильный телефон от лимона!  

Новый выпуск проекта  Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

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