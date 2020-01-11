Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 2 выпуск. Эфир от 11.01.2020

11 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе. Домашняя кухня.

Шеф-повар Андрей Дромов предложит телезрителям рецепты трех оригинальных блюд для завтрака, обеда и ужина. В меню этой программы: овсянка на клюквенном морсе с миндальными хлопьями и медом; суп из печеной тыквы с имбирем; филе белой рыбы в медово-апельсиновом соусе.

А Андрей Доманский в этом выпуске «Готовим вместе. Домашняя кухня» проведет кулинарный эксперимент: проверит, можно ли зарядить мобильный телефон от лимона!

Новый выпуск проекта Готовим вместе. Домашняя кухня смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.