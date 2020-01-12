Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 12.01.2020)

12 января 2020 09:00 Александр Кива
Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 12.01.2020)
Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 12.01.2020)

12 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной  программы Готовим вместе.

Читайте такжеГотовим вместе: Рыбные блюда (эфир от 17.03.2019)
Смотрите в в новом выпуске программы Готовим вместе: 

Вкусная еда – лучшее лекарство от всего на свете! Даже от такого явления, как лень, которая периодически может одолеть каждого. В новом выпуске «Готовим вместе» ведущие позволят себе немножко расслабиться и приготовят «ленивые» блюда. Их преимущества очевидны: минимальное количество продуктов, задействованной посуды, усилий и никакой спешки. Забудьте о яичнице, пельменях и бутербродах, ведь Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат альтернативные, но не менее вкусные варианты блюд.

В меню этой программы: шашлычки из сарделек в лаваше с беконом и сыром; спагетти в сливочном соусе с соленым творогом и брынзой; кус-кус с консервированным тунцом.

Новый выпуск проекта  Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.

Облако тегов

Готовим вместе рецепты Ленивые блюда

Материалы по теме

Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 2 выпуск. Эфир от 11.01.2020
Телешоу

Готовим вместе. Домашняя кухня - смотреть онлайн 2 выпуск. Эфир от 11.01.2020
Оригинальный соус «Тартар» (рецепт)
Еда и рецепты

Оригинальный соус «Тартар» (рецепт)
Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)
Еда и рецепты

Нежный торт Raffaello без выпечки (рецепт)
Диетическая запеченная курица от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)
Еда и рецепты

Диетическая запеченная курица от «Ревизора» Юлии Панковой (рецепт)

Популярное на сайте

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно

ТОП-5 вещей, которыми мы вредим себе ежедневно
Какая прическа будет самой модной в 2020 году?

Какая прическа будет самой модной в 2020 году?
ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения

ТОП-3 поступка, которые разрушают ваши отношения
Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Как нанести парфюм правильно: соблазняем мужчину

Популярное видео

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)

Рождественская история с Тиной Кароль: смотреть онлайн (эфир от 07.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 40 серию онлайн (эфир от 10.01.2020)
Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)

Готовим вместе: Готовимся к Рождеству (эфир от 05.01.2020)
Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)

Выходите без звонка-2: смотреть 35 серию онлайн (эфир от 06.01.2020)
tv.ua