Готовим вместе: Ленивые блюда (эфир от 12.01.2020)

12 января в 9:00 на телеканале «Интер» вышел новый выпуск кулинарной программы Готовим вместе.

Вкусная еда – лучшее лекарство от всего на свете! Даже от такого явления, как лень, которая периодически может одолеть каждого. В новом выпуске «Готовим вместе» ведущие позволят себе немножко расслабиться и приготовят «ленивые» блюда. Их преимущества очевидны: минимальное количество продуктов, задействованной посуды, усилий и никакой спешки. Забудьте о яичнице, пельменях и бутербродах, ведь Андрей Дромов и Андрей Доманский предложат альтернативные, но не менее вкусные варианты блюд.

В меню этой программы: шашлычки из сарделек в лаваше с беконом и сыром; спагетти в сливочном соусе с соленым творогом и брынзой; кус-кус с консервированным тунцом.

Новый выпуск проекта Готовим вместе смотрите онлайн прямо ЗДЕСЬ.