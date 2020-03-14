Возмездие: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 14.03.2020)

14 марта 2020 18:00 Александр Кива
Возмездие: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 14.03.2020)

14 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма Возмездие.

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По сюжету сериала «Возмездие» –

Мария Лукаш – дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург. Поэтому, когда ее 9-летняя пациентка Майя впадает в кому, это вызывает настоящий скандал и множество вопросов. Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации девочки. А благодаря стараниям Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом, увольняется из его клиники и устраивается в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Юные пациенты с симпатией называют Марию "наша доктор". Женщине предстоит не только помочь многим людям, но и разобраться в причинах неудачной операции и найти свое личное счастье.

Возмездие – в 19:00 на канале 2+2 и после эфира — онлайн на TV.UA.

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