Возмездие: смотреть онлайн 1-4 серии (эфир от 14.03.2020)

14 марта на телеканале 2+2 и на нашем сайте TV.UA зрители увидят премьеру 4-серийного фильма Возмездие.

По сюжету сериала «Возмездие» –

Мария Лукаш – дочь профессора медицины и талантливый кардиохирург. Поэтому, когда ее 9-летняя пациентка Майя впадает в кому, это вызывает настоящий скандал и множество вопросов. Марию отстраняют от операций и от участия в реабилитации девочки. А благодаря стараниям Полины Маевской, предприимчивой невесты профессора Лукаша, Мария ссорится с отцом, увольняется из его клиники и устраивается в обычную детскую поликлинику участковым врачом. Юные пациенты с симпатией называют Марию "наша доктор". Женщине предстоит не только помочь многим людям, но и разобраться в причинах неудачной операции и найти свое личное счастье.

Возмездие – в 19:00 на канале 2+2 и после эфира — онлайн на TV.UA.