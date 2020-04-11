Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 11.04.2020)

11 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 3 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Как похудеть после беременности? Секреты украинских звезд

Смотрите в 3 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

Всегда хотели попасть за кулисы звездной жизни и узнать, как кумиры миллионов справляются с проблемами, – смотрите уникальный проект СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 3 от 11.04.2020. Непревзойденные ведущие Надежда Матвеева и Григорий Решетник подготовили для вас свежую порцию шокирующих новостей о жизни украинских и мировых селебритиз. Включайте скорее новый выпуск, чтобы первыми увидеть самое интересное!

Беременность под прицелом телекамер и секреты воспитания звездных детей

Растолстеть после родов – страшный сон для каждой женщины и фильм ужасов для спортсменки. Об этом не понаслышке знает танцовщица Илона Гвоздева, которая, будучи в положении, набрала 35 килограммов. До беременности Илона покоряла танцевальные проекты, но после родов могла больше никогда не вернуться на большую сцену. Как известная танцовщица привела себя в форму? Смотрите секреты звездных мамочек в проекте Невероятная правда о звездах 2020.

Анита Луценко – успешная фитнес-тренер, которая в шоу Зважені та щасливі делала стройными настоящих тяжеловесов. За беременность она набрала 23 килограмма и на собственной шкуре проверила, что чувствуют ее подопечные. Профессиональная спортсменка была уверена, что быстро распрощается с лишним весом, но не тут-то было – килограммы не собирались так просто отступать. Узнайте прямо сейчас, что помогло Аните Луценко вернуть идеальную фигуру!

Смерть не спрашивает, когда прийти, а врывается внезапно и забирает лучших...

Многие известные личности ушли из жизни на пике своей популярности. Среди них любимец украинский публики Кузьма Скрябин. Его жизнь забрала страшная авария, о причинах которой до сих пор остались противоречивые сведения. Почему родители певца считают, что Андрей чувствовал, чем закончится его жизнь? И почему не верят, что авария – случайность?

3 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 11.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,