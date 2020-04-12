Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

12 апреля 2020 09:30 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 12.04.2020)

12 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 4 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

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Смотрите в 3 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

Спа, рестораны и кинотеатры – в прошлом. Наступила карантинная эра!

Ранее звезды хвастались своими фото с пляжей, зон отдыха, спа и изысканных ресторанов, а теперь наслаждаются стенами своего дома и путешествуют из комнаты в комнату. Интересно, чем же занимаются селебритиз в изоляции? Наши журналисты в 4 выпуске проекта Невероятная правда о звездах (2020) пришли в «гости» к звездам и увидели все собственными глазами.

Певица Jamala накануне карантина жаловалась, что ей не хватает времени на домашние дела, в частности на занятия с двухлетним сынишкой. А уже в разгар изоляции звезда била тревогу и просила фолловеров в Instagram посоветовать, как продуктивно провести время с малышом дома. Jamala, кажется, перепробовала все возможные занятия:

  • пластилин;
  • конструктор;
  • рисование;
  • обучение;
  • мультики.

А вот Оля Полякова рассказала журналистам программы Невероятная правда о звездах (12.04.2020) замечательный лайфхак: развлекать детей тем, чем сами увлекаетесь. Кулинария, пение или комментирование комментариев к сторис. А как проводят время с детьми Марина Боржемськая, Pink и Иван Дорн? Узнайте уже через мгновение!

Звезды тоже плачут…

В шоу Невероятная правда о звездах (2020) выпуск 4 живая легенда украинской эстрады Павел Зибров поделился с корреспондентами подробностями своего детства. Всегда веселый и улыбчивый певец, которого на экране никто и никогда не видел грустным, на самом деле в глубине души скрывает печальные воспоминания. Смерть отца, жизнь в интернате, война, предательство любимой… Реальная жизнь Павла Зиброва впечатляет! Хотите узнать все подробности?

4 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 12.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

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Надежда Матвеева Григорий Решетник Невероятная правда о звездах телешоу Невероятная правда о звездах 2020

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