Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 18.04.2020)

18 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 5 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Вещие сны Виктора Бронюка и звездные отцы-одиночки

Смотрите в 3 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

В эксклюзивном шоу СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 5 от 18.04.2020 Григорий Решетник и Надежда Матвеева подготовили зрителям новую порцию интересных новостей из жизни украинских и мировых селебритиз. Любознательным журналистам удалось узнать, как звездам живется в условиях карантина и как они поддерживают свою красоту в домашних условиях. Готовы увидеть эксклюзивные материалы? Смотрите прямо сейчас 5 выпуск Невероятной правды о звездах!

Бьюти-лайфхаки от украинских серебритиз

Звезды привыкли отдавать кругленькие суммы за стрижки или маникюр, но как им живется, когда в условиях карантина нет возможности посетить любимый салон или барбершоп? Ответ знает Невероятная правда о звездах 2020.

Телеведущая Маша Ефросинина сделала дома то, что с детства не делала сама – маникюр. Свои ноготки звезда привыкла доверять только лучшим мастерицам нейл-арта, поэтому решиться на такой шаг было ой как не просто. Что из этого вышло? Узнайте через мгновение!

А вот певец Сергей Бабкин наоборот обрадовался возможности попробовать что-то новое. Шоумен взялся за парикмахерскую машинку и сделал себе прическу не хуже, чем в барбершопе. Он настолько увлекся новым делом, что решил подстричь и своего сына. Возможно после карантина музыкант попробует себя в новой профессии? Оставайтесь дома, храните стиль и смотрите Невероятную правду о звездах!

Буллинг в жизни звезд – миф или реальность?

Том Круз, Николь Кидман, Мишель Андраде, Леся Никитюк, Оля Полякова – сейчас они всемирно звезды, у которых целые армии фанатов. Но так было не всегда... Оказывается, в детстве знаменитости постоянно страдали от издевательств сверстников и были поводом для публичных насмешек. Как им удалось дать отпор жестоким сверстникам?

5 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 18.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,