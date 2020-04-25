Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 25.04.2020)

25 апреля в 9:30 на телеканале СТБ вышел 7 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

Неудобные ситуации на сцене: падение и пение под фонограмму

Смотрите в 7 выпуске шоу Невероятная правда о звездах

В уникальном проекте СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 7 от 25.04.2020 Григорий Решетник и Надежда Матвеева расскажут интересные новости из мира шоу-бизнеса.

Звездные неудачи на сцене

Яркий макияж, дорогие наряды, сияние камней Swarovski – все это отходит на второй план, если звезда упала или не вовремя открыла рот под фонограмму. В Невероятной правде о звездах 2020 вы увидите выступления, которыми звезды должны бы гордиться, а не краснеть.

Королева эпатажа Леди Гага любит появляться перед публикой на высоченных каблуках, на которых звезда далеко не всегда может удержать равновесие. Количество публичных падений италоамериканской певицы трудно подсчитать, но Lady Gaga всегда находила в себе силы подняться и с высоко поднятой головой продолжить путь.

Но хуже падения на сцене может быть только разоблачение пения под фонограмму. На одном из концертов Вера Брежнева поскользнулась на ступеньках и полетела на пол, но в это время ее голос даже не дрогнул, и песня продолжала звучать. Профессионализм или жестокий обман зрителя, который заплатил за живой звук? Больше интересного смотрите в 7 выпуске Невероятной правды о звездах.

Секреты успешного брака Влада Ямы

Украинский танцор вместе со своей женой Лилианой уже более 10 лет, и за это время супруги хорошо узнали друг друга. Так ли это на самом деле? Любознательные журналисты Невероятной правды о звездах 2020 проверили, как хорошо Влад Яма знает свою жену? А также узнали, почему танцор не выставляет на показ фото сына?

7 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 26.04.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,