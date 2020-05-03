Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

3 мая 2020 09:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 03.05.2020)

3 мая в 9:30 на телеканале СТБ вышел 10 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

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Смотрите в 10 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

В сердце только одна женщина – мама: звездные маменькины сынки

На календаре воскресенье, а это значит: в эфире уникальное шоу СТБ Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 10 от 03.05.2020! Сегодня любимые ведущие Григорий Решетник и Надежда Матвеева с другой стороны откроют для вас ваших кумиров. Оставайтесь с Телепорталом и узнайте из первых уст сенсационные новости и истории.

От лаж никто не застрахован, даже звезды

Журналисты проекта Невероятная правда о звездах 2020 в 10 выпуске перерыли весь архив известных музыкантов для того, чтобы показать вам те выступления, о которых они хотели бы забыть. Но в нашем шоу такой трюк не пройдет!

Многотысячный зал, который поет песню в унисон, вызывает на бис и сходит с ума от каждой спетой строки… Именно такими звезды представляют свои идеальные концерты. Но зачастую эту совершенную картину портят:

  • неудачные падения;
  • порванный костюм;
  • сумасшедший фанат.

Вот например певица с мировым именем Katy Perry опозорилась перед своими поклонниками неудачной игрой на сопилке, которая оказалась фонограммой. Однако и это еще цветочки. В 10 выпуске программы Невероятная правда о звездах журналисты рассказали о ее настоящей «гордости» – десятках падений на сцене и неожиданных потерь сознания. Интересно, а чем удивят нас украинские звезды?

Среди селебритиз тоже есть маменькие сыночки

В уникальном шоу Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 10 журналисты расскажут о тех, кто ни за что не отстанет от маминой юбки. Да-да, сегодня вы узнаете, кто из звезд носит гордое звание маменькиного сыночка!

От этих мужчин невозможно оторвать взгляд, они сияют на красных дорожках, и чуть ли не каждая женщина хотела бы быть с ними рядом. Но место в их сердцах занято давно и надолго самыми дорогими в мире людьми – мамами. Леонардо Ди Каприо, Шайа ЛаБаф, Брэдли Купер… Что же скрыто за большой любовью к самым родным женщинам?

10 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 03.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

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