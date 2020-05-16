Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

16 мая 2020 08:00 Александр Кива
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)
Невероятная правда о звездах: смотреть выпуск онлайн (эфир от 16.05.2020)

16 мая в 09:20 на телеканале СТБ вышел 13 выпуск шоу Невероятная правда о звездах.

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Смотрите в 13 выпуске шоу Невероятная правда о звездах:

Звезды, которых врачи спасли с того света

Григорий Решетник и Надежда Матвеева в программе Невероятная правда о звездах 2020 выпуск 13 от 16.05.2020 расскажут все самое актуальное из мира шоу-бизнеса. Какие звезды не стесняются обсуждать интимные темы на камеру? Почему супружеская жизнь танцора Жени Кота обходится ему в космические суммы? Какие страдания и болезни скрываются за яркими улыбками успешных и известных? Обо всем этом вы узнаете в эксклюзивном проекте СТБ Невероятная правда о звездах 2020.

Звездные скандалы с прессой

Эпатажный и прямолинейный Филипп Киркоров много раз оказывался в центре громких скандалов. На одной из пресс-конференций 16-летней давности певец оскорбил журналистку Ирину Ароян. А его фраза о «розовой кофточке, сиськах и микрофоне» даже превратилась в фразеологизм, который используется как обобщающее обозначение скандалов с прессой. Этот инцидент получил значительный общественный резонанс и широкое освещение в средствах массовой информации. И негативно повлиял на популярность Филиппа Киркорова и его гастрольную деятельность.

Журналисты Невероятной правды о звездах 2020 расскажут, какие звезды решают конфликты с папарацци кулаками? И кто из звезд судился с прессой за вмешательство в личную жизнь? Скорее включайте, вы просто не можете этого пропустить!

Звезды без комплексов

На светских мероприятиях и публичных тусовках знаменитости всегда выглядят идеально. А вот на своих страницах в социальных сетях не стесняются выкладывать пикантные снимки, фото без макияжа и даже демонстрировать седину или неидеальную кожу. Хотите узнать, за что Оля Полякова получила титул звезды без комплексов? 

13 выпуск шоу Невероятная правда о звездах от 16.05.2020 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Напомним,

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