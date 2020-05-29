Холостяк. Жизнь после проекта: смотреть выпуск онлайн (эфир от 29.05.2020)

29 мая на телеканале СТБ и на нашем сайте TV.UA в эфир вышел выпуск пост-шоу Холостяк. Жизнь после проекта.

Позади 12 недель, наполненных невероятными эмоциями и свиданиями. Из 25 девушек Холостяк выбрал ту единственную, к которой у него успели родиться чувства. Теперь самый важный вопрос – как сложилась жизнь пары после проекта. Остались ли вместе главный герой Макс и его избранница?

А также в студию пост-шоу придут самые яркие холостячки сезона: Алина, Кристина, Аня, Вика и другие. Как сложились судьбы девушек? Чем они сейчас занимаются? Нашли ли они вторую половинку? Героями программы также станет пара, которая обрела настоящую любовь в 9 сезоне - Никита и Даша. Какие изменения произошли в жизни влюблённых?

Пост-шоу «Холостяк. Жизнь после проекта» смотрите в 19:00 на СТБ.