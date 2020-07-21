Аферисты в сетях-5: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 21.07.2020)

21 июля на Новом канале и на нашем сайте TV.UA зрители увидели заключительный 13 выпуск 5 сезона проекта Аферисты в сетях.

Смотрите в 13 выпуске 5 сезона «Аферистов в сетях» : Елена-Кристина Лебедь и ее команда придут на помощь Насте, которая стала жертвой шантажиста. Неизвестный угрожал несчастной в стиле старого-доброго триллера: он заявил, что девушке осталось жить всего лишь 5 дней.

Настя обратилась за помощью в проект Аферисты в сетях, когда оказалась на грани отчаяния. Ей написал неизвестный мужчина, который знал о каждом ее шаге. Тогда Настя поняла: за ней следят. Мужчина под страшным ником «конец пути» написал девушке, что ей вкололи смертельный яд. Через 5 дней Настя умрет, и ни один врач ей не поможет. Шантажист заверил девушку: лабораторные исследования не показывают наличие этого яда в крови. Если Настя хочет выжить, ей придется купить у него антидот. А стоит лекарство немало – 20 000 гривен! Конечно же, у девушки нет таких денег. Она даже не может позволить себе купить новый телефон, хотя у старого уже растрескался экран. Настя боится рассказывать о случившемся родственникам, ведь шантажист может узнать об этом.

Ведущую проекта Аферисты в сетях трудно обмануть, ведь она профессионально раскалывает мошенников. Но на этот раз даже она не заподозрила неладное. Елена-Кристина Лебедь пригласили на кастинг ведущих для новой передачи. Сначала ничто не предвещало беды, но потом что-то пошло не по сценарию. Сначала Елену-Кристину Лебедь облили водой и заставили переодеться в костюм свиньи… Что же это была за передача? И зачем на самом деле пригласили ведущую?

13 выпуск проекта «Аферисты в сетях-5» смотрите в 18:00 на Новом канале и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.