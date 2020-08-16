Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
16 августа 2020 11:00
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 2 выпуск онлайн (эфир от 16.08.2020)
пресс-служба канала Интер
16 августа на на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA зрители увидели 2 выпуск программы Другая жизнь.
Другая жизнь - это оригинальный, авторский проект, который производится для украинского зрителя по заказу телеканала «Интер». Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей в разных уголках мира. В основе программы – не информация о достопримечательностях и не рекомендации по проживанию и досугу, а честный рассказ о повседневной жизни местных жителей в разных городах и странах: о том, что всех нас объединяет, а в чем чувствуются явные отличия от украинских реалий. В первых выпусках «Другой жизни» Жанна Бадоева расскажет и покажет, как и чем живут жители Женевы и Гаваны.
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите в 11:00 на Интере и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.