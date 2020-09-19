Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Юг Франции - смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
19 сентября 2020 20:24
Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
пресс-служба
20 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 12 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Югу Франции.
Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь
: Известная телеведущая Жанна Бадоева будет знакомить телезрителей с жизнью людей на Юге Франции. Знаете ли вы, что в Провансе разговаривают на окситанском языке, который похож не на французский, а больше на португальский, каталонский и английский? Или что во Франции официально самое длительное обязательное образование в мире – дети ходят в школу с трех до восемнадцати лет? А еще – почему в стране с самыми высокими социальными пособиями унизительно быть безработным? И почему французы считают абсолютно неприличным говорить о деньгах? Они готовы поделиться интимными подробностями своей жизни, раскрыть семейные секреты, но никогда не покажут даже чек за коммунальные услуги!
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 20 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.