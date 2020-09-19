Другая жизнь с Жанной Бадоевой: Сан-Франциско - смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
19 сентября 2020 20:49
Александр Кива
Другая жизнь с Жанной Бадоевой: смотреть 11 выпуск онлайн (эфир от 20.09.2020)
пресс-служба
20 сентября на телеканале Интер и на нашем сайте TV.UA выйдет 11 выпуск программы Другая жизнь, посвященный Сан-Франциско.
Смотрите в новом выпуске проекта Другая жизнь
: Телеведущая Жанна Бадоева покажет, как живут люди в одном из самых дорогих городов США. Почему здесь запрещено строить здания выше 12 метров? И почему многие живут не в домах, а в трейлерах? Зато большинство местных офисов напоминают развлекательные центры – с зонами для релаксации, бассейнами из шариков, игровыми автоматами. Правда, устроиться на работу в этой Мекке для всех айтишников и разработчиков не так уж просто – на одно место здесь может быть до пяти тысяч претендентов!
Новый выпуск программы Другая жизнь с Жанной Бадоевой смотрите 20 сентября в 11:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.