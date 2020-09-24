Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)

24 сентября 2020 14:20 Александр Кива
Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)

29 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Читайте такжеСтосується кожного: Дневник убийства. Часть 1 (эфир от 20.01.2020)
Смотрите в новом выпуске Полезной программы: 

У древних греков и римлян эти хрустящие и румяные плоды были символом любви и красоты. И сегодня яблоки входят в тройку фруктов, наиболее часто употребляемых в мире. Какие яблоки полезнее – зеленые или красные, украинские или импортные? Как их правильно выбирать? Где хранить? И что вкусного и оригинального можно приготовить из яблок? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 29.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.

Облако тегов

Интер видео советы Полезная программа

Материалы по теме

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.10.2020)
Телешоу

Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 03.10.2020)
Хто зверху-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2020)
Телешоу

Хто зверху-10: смотреть 5 выпуск онлайн (эфир от 24.09.2020)
Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности
Новости

Жена Димы Монатика в купальнике спровоцировала слухи о третьей беременности
Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями
Новости

Джиджи Хадид и Зейн Малик впервые стали родителями

Популярное на сайте

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)

Ароматные баклажаны в кляре (рецепт)
Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Популярное видео

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 1 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)

Рысь: смотреть 1-4 серии онлайн (эфир от 20.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 2 серию онлайн (эфир от 21.09.2020)
Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)

Расколотые сны: смотреть 4 серию онлайн (эфир от 22.09.2020)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK