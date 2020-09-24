Полезная программа: смотреть онлайн выпуск (эфир от 29.09.2020)

29 сентября в 10:00 на «Интере» выйдет выпуск ток-шоу Полезная программа.

Смотрите в новом выпуске Полезной программы:

У древних греков и римлян эти хрустящие и румяные плоды были символом любви и красоты. И сегодня яблоки входят в тройку фруктов, наиболее часто употребляемых в мире. Какие яблоки полезнее – зеленые или красные, украинские или импортные? Как их правильно выбирать? Где хранить? И что вкусного и оригинального можно приготовить из яблок? Об этом зрители узнают в ток-шоу на телеканале «Интер». Звездный гость «Полезной программы» – заслуженная артистка Украины Ярослава Руденко.

Новый выпуск Полезной программы от 29.09.2020 смотрите в 10:00 на Интере и после эфира - онлайн на tv.ua.