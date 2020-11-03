Стосується кожного: Во имя суда (эфир от 05.11.2020)

На Интере и на нашем сайте TV.UA выйдет новый выпуск проекта Стосується кожного - эфир от 5 ноября.

Ужасным скандалом и вызовом полиции закончилась встреча 42-летней Яны Довгань из Киева с бывшим мужем и его матерью. В тот день Яна, по решению украинского суда, должна была отдать 5-летнюю дочь Софию на свидание с бабушкой и папой. Вместе Денис и Яна прожили менее трех лет. Однажды, по словам Яны, она застала ограбленную квартиру и не нашла мужа. Зато папа Софии, известный столичный журналист Денис Ялухин, неоднократно рассказывал в СМИ о нападениях на него, якобы организованных бывшей женой, чтобы помешать его свиданиям с ребенком. Искренняя забота о дочери или невыясненные отношения между взрослыми? Кто из родителей маленькой Софии на самом деле нарушает Закон Украины?

Новый выпуск проекта Стосується кожного смотрите 5 ноября в 18:00 на канале Интер и после эфира онлайн на нашем сайте TV.UA.