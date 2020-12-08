Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 21 выпуск (эфир от 15.12.2020)

8 декабря 2020 19:21 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 21 выпуск (эфир от 15.12.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 21 выпуск (эфир от 15.12.2020)
пресс-служба

15 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 21 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 21 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

В минувшем выпуске история Андрея, который в свои 40 лет дважды сирота, потрясла всю страну. Биологическая мать отказалась от него при рождении, а в юношеском возрасте он лишился и приемных родителей. Сейчас у мужчины есть все, о чем он когда-то мечтал – своя крепкая семья, успешный бизнес и даже собственный благотворительный фонд, но мысль о знакомстве с родной матерью не покидает его ни на минуту. Команда проекта провела масштабное расследование, и готова показать продолжение истории. Андрей встретится с потенциальными родственниками – отцом и братом-близнецом. Но окажутся ли они родными по крови – ответит тест ДНК. Финал выпуска станет одним из самых неожиданных и эмоциональных за всю историю проекта!

21 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК смотрите 15 декабря в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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