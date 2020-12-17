Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 22.12.2020)

17 декабря 2020 01:57 Александр Кива
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 22.12.2020)
Таємниці ДНК 2 сезон: смотреть онлайн 22 выпуск (эфир от 22.12.2020)
пресс-служба

22 декабря на СТБ и на нашем сайте tv.ua выйдет 22 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК.

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Смотрите в 22 выпуске ток-шоу Таємниці ДНК

27-летнего Ростислава в родном селе знают все. Он не только труженик-тракторист, но и многодетный отец. С матерью его дочерей, Юлей, у них все начиналось очень романтично.  Мужчина уверен, их семья могла быть самой счастливой, если бы не постоянные измены возлюбленной. По словам Ростислава, после рождения первого ребенка Юля начала искать любовь на стороне! Долгие годы мужчина закрывал глаза на неверность Юли, ведь безумно ее любил, но недавно произошло ужасное… Юлия уехала от него к любовнику Владимиру, а дочерей оставила на свою мать. Из-за недоразумения детей забрали соцслужбы! Перед тем, как начать бороться за возлюбленную и четверых дочерей, Ростислав просит сделать тест ДНК, чтобы убедиться в своем отцовстве. После всего произошедшего мужчина подозревает в отцовстве своих детей сразу четырех мужчин, среди которых и отчим Юли! Мать девочек убеждает, что никогда не изменяла мужу! Более того, она сбегала из дома в надежде спастись от мужа-тирана, который поднимал на нее руку из-за неистовой ревности. Открыть правду сможет лишь тест ДНК!

22 выпуск 2 сезона ток-шоу Таємниці ДНК на СТБ: главные итоги сезонаТаємниці ДНК смотрите 22 декабря в 19:00 на СТБ и после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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