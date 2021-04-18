Мисливці за дивами: смотреть онлайн 1 выпуск от 19.04.2021

18 апреля 2021 15:55 Александр Кива
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 1 выпуск от 19.04.2021
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 1 выпуск от 19.04.2021
пресс-служба

19 апреля в 09:50 на канале Украина выйдет 1 выпуск проекта Мисливці за дивами. 1 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 1 выпуске проекта Мисливці за дивами:

В первом выпуске тележурнала интересных событий «Мисливці за дивами» вы узнаете о тайнах других цивилизаций. Побываете в объятиях хищника - через мужчину из Запорожья, который решил провести 30 дней в одной клетке со львом. А еще узнаете о чрезвычайно талантливых людях, которые живут в Украине и поражают своей изобретательностью.

1 выпуск проекта Мисливці за дивами от 19.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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