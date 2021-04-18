Мисливці за дивами: смотреть онлайн 4 выпуск от 22.04.2021

22 апреля в 09:50 на канале Украина выйдет 4 выпуск проекта Мисливці за дивами. 4 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Смотрите в 4 выпуске проекта Мисливці за дивами:

В новом эпизоде тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами» ведущие раскроют невероятные факты и изобретения человечества. Вы узнаете о том, где следует проводить время, чтобы не заболеть коронавирусом, а еще об изобретении, которое через 50 лет позволит украинцам всего за 2 часа долетать до Америки! Все это и многое другое смотрите в 4-м выпуске любимого шоу.

4 выпуск проекта Мисливці за дивами от 22.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.