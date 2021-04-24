Мисливці за дивами: смотреть онлайн 7 выпуск от 27.04.2021

27 апреля в 10:50 на канале Украина выйдет 7 выпуск проекта Мисливці за дивами. 7 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Смотрите в 7 выпуске проекта Мисливці за дивами:

Во все времена людей интересовали различные тайны и загадки. Безудержная любознательность уже давно и до космоса довела! Однако человечество пошло дальше. Так, стало известно, что китайский ученый женился на роботе. Однако сколько еще мировых загадок и феноменов разгадывать неутомимому человеческому разуму. Почему? Куда? И зачем исчезли все жители «Затерянного города» - Мачу Пикчу, который оставался пустым без единой человеческой души аж 400 лет! И как в нашей Одессе появился своеобразный «подземный город», в котором легко потеряться и сложно не испугаться ?! Все это и многое другое рассказали «Мисливці за дивами» Анастасия Кошман и ХАС в новом выпуске тележурнала.

7 выпуск проекта Мисливці за дивами от 27.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.