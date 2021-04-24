Мисливці за дивами: смотреть онлайн 9 выпуск от 29.04.2021

29 апреля в 10:50 на канале Украина выйдет 9 выпуск проекта Мисливці за дивами. 9 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Смотрите в 9 выпуске проекта Мисливці за дивами:

Искусные умельцы зафиксировали сбои в матрице нашего мира, а жители одного города стали очевидцами удивительного ледяного цунами! Над чудесами можно ахать от восторга и охать от опасности - доказывают ведущие тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами» ХАС и Анастасия Кошман. Ведь только увидев воочию, можно поверить в то, что в мире есть мужчина, с которым постоянно происходят смертельные приключения, но он каждый раз обманывает смерть. А в Англии чью-то «смерть» выращивают прямо во дворе замка.

9 выпуск проекта Мисливці за дивами от 29.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.