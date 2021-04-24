Мисливці за дивами: смотреть онлайн 10 выпуск от 30.04.2021

24 апреля 2021 14:30 Александр Кива
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 10 выпуск от 30.04.2021
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 10 выпуск от 30.04.2021
пресс-служба

30 апреля в 10:50 на канале Украина выйдет 10 выпуск проекта Мисливці за дивами. 10 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 10 выпуске проекта Мисливці за дивами:

Хотите почувствовать себя исследователем и получить дозу адреналина? Тогда включайте новый выпуск тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами» с ведущими Анастасией Кошман и ХАСом. И вы узнаете интересные факты и истории мира! Только представьте, в самой глубокой точке планеты - Марианской впадине - ученые обнаружили неизвестных ранее странных существ. А в Великобритании спаниель впервые в истории получил Орден Британской империи. Более того, «мисливці» нашли веские причины считать, что пирамиды были построены не земными цивилизациями! И мировая сенсация - робот-художник устроил свою персональную выставку! Такое просто невозможно пропустить! А какая история заслуживает звания лучшей в программе - решать именно вам!

10 выпуск проекта Мисливці за дивами от 30.04.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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