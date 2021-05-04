Мисливці за дивами: смотреть онлайн 11 выпуск от 04.05.2021
4 мая в 10:50 на канале Украина выйдет 11 выпуск проекта Мисливці за дивами. 11 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.
Думаете, вы видели все? Тогда пристегнитесь! «Мисливці за дивами» ХАС и Анастасия Кошман отправились в дальние путешествие, чтобы в новом выпуске программы удивить интересными историями. Так, ХАС продемонстрировал настоящую украинскую Атлантиду и рассказал, какая она - жизнь под водой. А Анастасия Кошман поражает историей о первом украинце, который увидел абсолютно весь мир! И новые истории «мисливців» гарантированно сорвут вам крышу!
11 выпуск проекта Мисливці за дивами от 04.05.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.