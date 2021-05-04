Мисливці за дивами: смотреть онлайн 11 выпуск от 04.05.2021

4 мая 2021 10:11 Александр Кива
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 11 выпуск от 04.05.2021
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 11 выпуск от 04.05.2021
пресс-служба

4 мая в 10:50 на канале Украина выйдет 11 выпуск проекта Мисливці за дивами. 11 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 11 выпуске проекта Мисливці за дивами:

Думаете, вы видели все? Тогда пристегнитесь! «Мисливці за дивами» ХАС и Анастасия Кошман отправились в дальние путешествие, чтобы в новом выпуске программы удивить интересными историями. Так, ХАС продемонстрировал настоящую украинскую Атлантиду и рассказал, какая она - жизнь под водой. А Анастасия Кошман поражает историей о первом украинце, который увидел абсолютно весь мир! И новые истории «мисливців» гарантированно сорвут вам крышу!

11 выпуск проекта Мисливці за дивами от 04.05.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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