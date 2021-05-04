Мисливці за дивами: смотреть онлайн 12 выпуск от 05.05.2021

4 мая 2021 14:45 Александр Кива
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 12 выпуск от 05.05.2021
Мисливці за дивами: смотреть онлайн 12 выпуск от 05.05.2021
пресс-служба

5 мая в 10:50 на канале Украина выйдет 12 выпуск проекта Мисливці за дивами. 12 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Смотрите в 12 выпуске проекта Мисливці за дивами:

В школе нам рассказывали, что существует семь чудес света, однако ведущие тележурнала интересных историй «Мисливці за дивами» уверяют - на Земле их гораздо больше! Иначе, как бы вы объяснили, что есть целое племя, где люди живут до 160 лет? А электроэнергию в Украине можно производить из того, что растет у вас под окном? Или то, как люди научились лечиться змеями или не спать 40 лет? Именно такие истории ХАС и Анастасия Кошман поведали в новом выпуске любимой программы.

12 выпуск проекта Мисливці за дивами от 05.05.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.

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