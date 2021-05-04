Мисливці за дивами: смотреть онлайн 14 выпуск от 07.05.2021

7 мая в 10:50 на канале Украина выйдет 14 выпуск проекта Мисливці за дивами. 14 выпуск проекта Мисливці за дивами смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

Смотрите в 14 выпуске проекта Мисливці за дивами:

Удивляться и восхищаться никогда не бывает много - уверены ведущие программы «Мисливці за дивами» на канале «Украина». Поэтому поражают новыми историями. Только представьте, в самой глубокой точке планеты - Марианской впадине - ученые обнаружили неизвестных ранее странных существ! А в Великобритании спаниель впервые в истории получил Орден Британской империи! Более того, оказывается, не факт, что пирамиды были построены земными цивилизациями! И мировая сенсация – робот-художник устроил свою персональную выставку!

14 выпуск проекта Мисливці за дивами от 07.05.2021 смотрите после эфира онлайн на нашем сайте tv.ua.