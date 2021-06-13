Один за всех: Продавала дочерей за бутылку и 40 тысяч гривен

13 июня в 20:00 выйдет новый выпуск остросоциального проекта Один за всех.

Проект "Один за всех" возьмется за громкое дело, о котором новости не умолкают уже несколько недель: в центре Одессы 31-летняя Кристина Андреева в пьяном бреду ходила по соседям со своими двумя дочерьми и продавала их! 11-летнюю Валерию и полуторагодичную Николь женщина готова была отдать за 40 тысяч гривен и бутылку крепкого алкоголя.

Прийшла ввечері, тримає дитину на руках і каже: “Забирай за 40 000! Будеш виховувати, ми нічого не скажемо, що вона моя доця”. Я просто отетеріла! Я одразу викликала поліцію! Бо вона ж пішла б далі і продала якимось бомжам, маньякам, циганам, - рассказывает соседка женщины.

Соседям удалось спасти детей - после их обращения органы опеки моментально отреагировали и изъяли девочек из семьи, направив их в реабилитационный центр. Но вскоре их оповестили о шокирующем решении суда, вернуть детей в семью, “которая лишь оступилась”. Люди начали искать помощи для детей везде, где только можно.

Ми просимо не допустити непоправного! А суд каже, що повернути дітей їй! Яке там виправлення? Таких тільки могила виправить! Та щоб очі мені кип’ятком залили, якщо я брешу. Якщо «Один за всіх» нам не допоможе, то ми підемо на мітинг – ось уже плакат готую. Забрати дітей від цих ізвєргів! Вони ж цих дітей повбивають!

В это время “мама года” Кристина Андреева со своим гражданским мужем 28-летний Никитой Ропотаном уверенны, что этот цирк устроили их соседки Жанна и Оксана, чтобы скрыть собственную вину. По словам мамы именно они как-то раз предложили их семье выкупить двух дочерей, так как сама 35-летняя Оксана бездетная.

Бог своїх дітей їй не дав, то вона моїх хотіла купити. Я як почула ту пропозицію, то ледь не зомліла. Розумію, у людини відчай, але тепер казати що я продавала. Це взагалі якась жесть! - рассказывает Кристина.

Через резонанс органы опеки и реабилитационный центр пошли против решения суда и не торопятся отдавать девочек домой родителям.

Я так сумую за Лєрочкою та Ніколь. Я їх так люблю, серце розривається, як Лєра дзвонить і каже, що “мамочка, я тебе люблю, забери мене звідси”. Це така несправедливість, діти мають бути в сім’ї, яка їх може захистити. Доця дзвонила і плакала, що її в тому інтернаті намагалися задушити проводом від зарядки. Я це як почула, то я такий скандал там влаштувала. Слава Богу, що мені їх повертають, моїх квіточок, - со слезами на глазах говорит мама Кристина.

В студии проекта «Один за всех» эксперты и ведущий узнают, как на самом деле Лера и Николь живут и услышат неожиданные подробности об их условиях жизни от 11-летней девочки. Вернутся ли детей их родителям? И хотят ли они сами возвращаться домой? И кто на самом деле из женщин оценил детей в 40 тысяч гривен? Выпуск смотрите уже в это воскресенье в 20:00 на телеканале СТБ.