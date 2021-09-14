Супербабушка - смотреть онлайн 34 выпуск от 14.09.2021
14 сентября 2021 05:45
Супербабушка - смотреть онлайн 34 выпуск от 14.09.2021
пресс-служба
14 сентября на СТБ выйдет 34 выпуск проекта Супербабушка. 34 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Участницы реалити отправляются в гости к Людмиле – матери троих детей и бабушке четырех внуков. Бизнес-вумен два года назад продала успешный бизнес, начала жизнь с чистого листа и нашла время для того, что не могла позволить себе раньше – переплыла Босфор, поднялась с внуком на Говерлу, увлеклась зимними видами спорта и другими активностями. Своим внукам участница проекта позволяет практически все! Она не ограничивает их творческий потенциал, разрешает им шалить и не вмешивается в их конфликты до «первой крови». Не вредит ли такой подход дисциплине в семье – отправятся проверить соперницы Люды.
34 выпуск шоу Супербабушка смотрите 14 сентября в 19:00 на СТБ и 19 сентября на нашем сайте tv.ua.