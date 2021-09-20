Супербабушка - смотреть онлайн 38 выпуск от 21.09.2021
20 сентября 2021 19:15
Супербабушка - смотреть онлайн 38 выпуск от 21.09.2021
пресс-служба
21 сентября на СТБ выйдет 38 выпуск проекта Супербабушка. 37 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: В гости приглашает Мать-героиня Таскира. Участница проекта, вместе с супругом, воспитала семерых детей, семерых внуков и правнучку. В их доме нет и дня без гостей! Своих родных Таскира всегда балует вкусными блюдами и особыми приготовлениями. С внуками бабушка также часто готовит, создаёт оригами и прививает им любовь к труду. Таскира убеждена, что в большой семье должен царить порядок, ведь иначе дисциплины не будет. По каким правилам живет больше семья? Отправляются проверить участницы проекта.
38 выпуск шоу Супербабушка смотрите 21 сентября в 19:00 на СТБ и 26 сентября на нашем сайте tv.ua.