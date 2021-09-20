Супербабушка - смотреть онлайн 39 выпуск от 22.09.2021
20 сентября 2021 20:15
Супербабушка - смотреть онлайн 39 выпуск от 22.09.2021
пресс-служба
22 сентября на СТБ выйдет 39 выпуск проекта Супербабушка. 39 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Участницы отправляются в гости к эпатажной бабушке Натали. Профессиональная ведущая, тамада и певица убеждена, что возраст – это не причина скрывать свои достоинства, поэтому она не стесняется одеваться эффектно и ярко. Героиня воспитала дочь, а теперь занимается воспитанием 4-летнего внука. Натали любит баловать мальчика, не ставит ему чётких рамок или правил. Бабушка отмечает, что очень любит проводить время с внуком, но для нее важно не забывать и о себе, своих желаниях и интересах.
39 выпуск шоу Супербабушка смотрите 22 сентября в 19:00 на СТБ и 26 сентября на нашем сайте tv.ua.