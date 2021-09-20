Супербабушка - смотреть онлайн 37 выпуск от 20.09.2021

20 сентября 2021 18:15 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Супербабушка - смотреть онлайн 37 выпуск от 20.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 37 выпуск от 20.09.2021
пресс-служба

20 сентября на СТБ выйдет 37 выпуск проекта Супербабушка. 37 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

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Смотрите в 37 выпуске шоу Супербабушка: Уже сегодня зрителей ждет знакомство с новой четверкой героинь реалити. Первой гостей будет принимать Инна. Героиня убеждена, что она – счастливая супруга, примерная мама и идеальная бабушка. Участница реалити с семьей дочери живет отдельно. Она часто видится с внучкой, занимается ее развитием и воспитанием. Вместе с малышкой Инна может и полепить из пластилина, и покататься на самокате, и повеселиться на детской площадке. Все ли так идеально в жизни героини – готовы проверить соперницы.

37 выпуск шоу Супербабушка смотрите 20 сентября в 19:00 на СТБ и 26 сентября на нашем сайте tv.ua.

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