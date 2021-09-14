Супербабушка - смотреть онлайн 36 выпуск от 16.09.2021
14 сентября 2021 07:45
Супербабушка - смотреть онлайн 36 выпуск от 16.09.2021
пресс-служба
16 сентября на СТБ выйдет 36 выпуск проекта Супербабушка. 36 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua
Супербабушка: Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к Елене. Мама двоих детей и бабушка 11-летней внучки работает в сфере бухгалтерии. Главный принцип воспитания Елены – быть детям другом. Так она растила и двоих дочерей, и внучку. Со своими детьми героиня обсуждает все на свете, часто устраивает девичники, может выпить шампанского или отправиться на дискотеку. Сохраняется ли при этом дисциплина в семье? А также, кто победит в этот раз? Смотрите в эфире.
36 выпуск шоу Супербабушка смотрите 16 сентября в 19:00 на СТБ и 19 сентября на нашем сайте tv.ua.