Супербабушка - смотреть онлайн 36 выпуск от 16.09.2021

14 сентября 2021 07:45 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

Все статьи автора...

Супербабушка - смотреть онлайн 36 выпуск от 16.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 36 выпуск от 16.09.2021
пресс-служба

16 сентября на СТБ выйдет 36 выпуск проекта Супербабушка. 36 выпуск 1 сезона шоу Супербабушка смотрите онлайн на tv.ua

Читайте такжеСупербабушка - канал СТБ рассекретил дату премьеры шоу
Смотрите в 36 выпуске шоу Супербабушка: Уже сегодня станет известно, кто получит звание «супербабушка», а пока – участницы реалити отправляются домой к Елене. Мама двоих детей и бабушка 11-летней внучки работает в сфере бухгалтерии. Главный принцип воспитания Елены – быть детям другом. Так она растила и двоих дочерей, и внучку. Со своими детьми героиня обсуждает все на свете, часто устраивает девичники, может выпить шампанского или отправиться на дискотеку. Сохраняется ли при этом дисциплина в семье? А также, кто победит в этот раз? Смотрите в эфире. 

36 выпуск шоу Супербабушка смотрите 16 сентября в 19:00 на СТБ и 19 сентября на нашем сайте tv.ua.

Читайте TV.ua в Google.News

Облако тегов

Супербабушка

Материалы по теме

Супербабушка - смотреть онлайн 35 выпуск от 15.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 35 выпуск от 15.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 34 выпуск от 14.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 34 выпуск от 14.09.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 26 выпуск от 31.08.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 26 выпуск от 31.08.2021
Супербабушка - смотреть онлайн 33 выпуск от 13.09.2021
Телешоу

Супербабушка - смотреть онлайн 33 выпуск от 13.09.2021

Популярное на сайте

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября

10 запретов на Усекновение главы Иоанна Предтечи: что категорически запрещено делать 11 сентября
Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября

Усекновение главы Иоанна Предтечи: основные запреты и традиции 11 сентября
Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Популярное видео

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 15 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)

Клятва врача: смотреть 13 серию онлайн (эфир от 07.09.2021)
Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)

Клятва врача: смотреть 16 серию онлайн (эфир от 09.09.2021)
Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)

Хто зверху-11: смотреть 3 выпуск онлайн (эфир от 09.09.2021)
tv.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK