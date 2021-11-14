Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2021)

14 ноября 2021 16:10 Александр Кива
Александр Кива

Александр Кива

Главный редактор, руководитель журнала «Теленеделя»

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Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2021)
Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2021)
пресс-служба канала ТЕТ

9 ноября на ТЕТ вышел 12 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 12 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

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Смотрите в 12 выпуске шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы:

На ринге «Богини шопинга» сойдутся девочки, которые уверены в том, что они будущие звезды мирового масштаба. Блогер Верона Минеско, певица Инна Воронова и модель Анастасия Рудая посоревнуются за звание самой стильной.

12 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 09.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.

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Богиня шопинга. Батлы за патлы

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