Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2021)

Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 12 выпуск онлайн (эфир от 09.11.2021)

9 ноября на ТЕТ вышел 12 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 12 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

На ринге «Богини шопинга» сойдутся девочки, которые уверены в том, что они будущие звезды мирового масштаба. Блогер Верона Минеско, певица Инна Воронова и модель Анастасия Рудая посоревнуются за звание самой стильной.

12 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 09.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.