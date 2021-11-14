Богиня шопинга. Батлы за патлы: смотреть 13 выпуск онлайн (эфир от 10.11.2021)

10 ноября на ТЕТ вышел 13 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы. 13 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы смотрите онлайн на tv.ua.

В сезоне «Батлы за патлы» продолжат выяснять, кто из участниц обладает лучшим вкусом и самым острым языком. В этом выпуске вас ожидает настоящий шок-контент, потому что на ринге королевы эпатажа! Фут-фетишистка Женя Савенчук, поэтесса-содержканка Алена Лавицкая и народная учительница Вита Ищенко сойдутся в поединке за звание «Богини шопинга».

13 выпуск шоу Богиня шопинга. Батлы за патлы от 10.11.2021 смотрите онлайн на нашем сайте tv.ua.